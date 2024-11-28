Тамбиев: Шулак рвался на буллиты, психовал. Думал, даст на силу, а он нападающего исполнил

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил послематчевый буллит в исполении защитника Либора Шулака в игре со СКА (3:2 Б).

— Шулака почему решили поставить?

— Либор рвался бросать буллиты, психовал. Думал, он выйдет и даст на точность и силу броска. А он решил исполнить нападающего. Ну тут ещё есть 11-12 нападающих, кто может сыграть, как Шулак. Я думал, по-другому будет, у него же бросок хороший, поставленный. Я бы так нападающего поставил. В следующий раз дадим ему ещё раз бросить, но думаю, ему надо что-то исправить ещё.

— В рекламной паузе вы вели себя очень спокойно, когда было три подряд удаления.

— Ну а что тут? Бригады большинства практически не меняются, они наиграны. Зачем тратить на лишнее слово, ребята тоже дёргаться начинают. Это большинство, играть надо по ситуации, интеллектом, так что зачем? Сегодня забили два гола в большинстве. Может, нелогичных, без розыгрыша, в атаках сходу. Ребята знают, что делать в большинстве, мы разбираем это перед игрой, в игре главное не мешать. Хотя «четыре на три», наверное, немного помешал, хотя я ничего лишнего не сказал. У них это в принципе тоже отработано, там просто Либор не попал», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.