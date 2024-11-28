Ротенберг — о поражении от «Адмирала»: за очко спасибо команде, вытащили игру

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги матча с «Адмиралом» (2:3 Б), в котором петербургскому клубу пришлось отыгрываться и сравнивать счёт в третьем периоде.

— Хотел бы поблагодарить болельщиков, аншлаг, тёплая атмосфера. Все поддерживали обе команды, мы чувствовали эту энергетику. Понимали, что «Адмирал» здорово играет дома, знаем их сильные стороны, как они играют. Не все наши игроки выполнили установку, где-то таскали шайбу по одиночке, где-то играли больше на себя, а не на команду, что неправильно. Это причины, почему мы не выиграли. По голевым моментам много создали в первом периоде, надо улучшить реализацию. Во втором периоде нас подвела дисциплина, много играли в меньшинстве. Благодарю ребят, которые выходили в меньшинстве, пластались, ловили шайбу на себя, здесь вопросов никаких нет. Две ошибки допустили, нам две шайбы забросили. Есть, что улучшить.

Вернулся Сеня Коромыслов, достойно сыграл, не так просто вернуться обратно. Там, где он играл весь сезон, и где сейчас играет, это две разные системы игры. Но в целом молодец, он нам точно помогает и будет много играть, заслуживает быть ключевым защитником. Особенно с учётом всех травмированных, но скоро все ребята вернутся. Мы готовимся к следующей игре, летим в Хабаровск. За одно очко спасибо команде, вытащили игру, но есть, над чем работать. Задача – победить в следующем матче.

— Сегодня удача вышла на первый план?

— Удачу надо заслужить. Равный счёт – закономерный итог овертайма. Дальше буллиты, здесь мастерство, ответственность каждого игрока. В этом сегодня мы были хуже. Будем тренировать, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.