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Ротенберг о дисциплине в СКА: если есть совесть, игрок не будет допускать подобных ошибок

Ротенберг о дисциплине в СКА: если есть совесть, игрок не будет допускать подобных ошибок
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментирвоал проблемы с игровой дисциплиной и два удаления за нарушение численного состава в матче с «Адмиралом» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

— Два удаления было за нарушение состава, с чем это связано?
— Игроки от большого желания выскакивали на лёд. Нужен контроль эмоций, это дисциплина. Нас сегодня в целом подвела дисциплина. А если смотреть детали, то это потери. Соперник, бывает, впятером строится на синей линии, это их система игры. Они играют, как считают нужным. Чтобы не терять шайбу, надо не таскать её по одиночке. Эти детали надо улучшать.

— Какие пути решения проблемы дисциплины? Игорь Николаевич недавно предложил вводить систему штрафов.
— Можно по-разному к этому подходить. И у нас в команде есть система штрафов, но я считаю, что игроки СКА в первую очередь должны думать о команде. Если есть совесть, игрок не будет допускать подобных ошибок в будущем. Так и строится коллектив. Уверен, наши игроки сделают выводы. Мы прекрасно понимаем, что любую мотивацию можно победить за счёт дисциплины, сегодня этого не хватило», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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