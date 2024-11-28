Ротенберг рассказал, как недельная пауза повлияла на функциональную готовность игроков СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как недельная пауза повлияла на функциональную готовность игроков петербургского клуба в матче с «Адмиралом» (2:3 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4) 1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4) 2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4) 2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5) 3:2 Сошников – 65:00
— У СКА была недельная пауза, насколько такие паузы влияют на функциональную готовность команды?
— Можно всегда ссылаться на игровой тонус, но все в равных условиях. Мы хорошо провели паузу, много работали. С учётом изменений в составе и травм. Это микротравмы, но необходим отдых. В целом команда хорошо подготовилась, тонус мы не потеряли. Но лучшая тренировка это всегда игра. В следующей игре, уверен, мы улучшим многие детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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