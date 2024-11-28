Ротенберг рассказал, как недельная пауза повлияла на функциональную готовность игроков СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как недельная пауза повлияла на функциональную готовность игроков петербургского клуба в матче с «Адмиралом» (2:3 Б).

— У СКА была недельная пауза, насколько такие паузы влияют на функциональную готовность команды?

— Можно всегда ссылаться на игровой тонус, но все в равных условиях. Мы хорошо провели паузу, много работали. С учётом изменений в составе и травм. Это микротравмы, но необходим отдых. В целом команда хорошо подготовилась, тонус мы не потеряли. Но лучшая тренировка это всегда игра. В следующей игре, уверен, мы улучшим многие детали», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.