Ротенберг объяснил, есть ли шанс у игрока «Адмирала» попасть в российскую сборную на КПК

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, есть ли возможности у нападающего «Адмирала» Даниила Гутика попасть в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Всегда есть возможность, могут быть изменения, так как бывают травмы. В «Адмирале» отличный коллектив, это самая высокая и мощная команда в лиге. Сегодня мы увидели много силового хоккея, была игра без прокатов. Мне всегда интересно на таких площадках играть, как здесь, потому что ограниченное пространство убирает из хоккея всё лишнее. А так у каждого есть возможность попасть в сборную, все на карандаше. Ещё есть время себя проявить до начала турнира, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.