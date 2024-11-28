Ротенберг объяснил, есть ли шанс у игрока «Адмирала» попасть в российскую сборную на КПК
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, есть ли возможности у нападающего «Адмирала» Даниила Гутика попасть в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4) 1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4) 2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4) 2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5) 3:2 Сошников – 65:00
«Всегда есть возможность, могут быть изменения, так как бывают травмы. В «Адмирале» отличный коллектив, это самая высокая и мощная команда в лиге. Сегодня мы увидели много силового хоккея, была игра без прокатов. Мне всегда интересно на таких площадках играть, как здесь, потому что ограниченное пространство убирает из хоккея всё лишнее. А так у каждого есть возможность попасть в сборную, все на карандаше. Ещё есть время себя проявить до начала турнира, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 ноября 2024
-
17:14
-
17:00
-
16:46
-
16:30
-
16:15
-
16:07
-
15:55
-
15:49
-
15:47
-
15:43
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:05
-
15:00
-
14:47
-
14:43
-
14:31
-
14:14
-
14:09
-
13:55
-
13:35
-
13:05
-
12:45
-
12:21
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:45
-
10:25
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:11
-
09:04