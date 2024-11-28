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Ротенберг объяснил, есть ли шанс у игрока «Адмирала» попасть в российскую сборную на КПК

Ротенберг объяснил, есть ли шанс у игрока «Адмирала» попасть в российскую сборную на КПК
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, есть ли возможности у нападающего «Адмирала» Даниила Гутика попасть в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

«Всегда есть возможность, могут быть изменения, так как бывают травмы. В «Адмирале» отличный коллектив, это самая высокая и мощная команда в лиге. Сегодня мы увидели много силового хоккея, была игра без прокатов. Мне всегда интересно на таких площадках играть, как здесь, потому что ограниченное пространство убирает из хоккея всё лишнее. А так у каждого есть возможность попасть в сборную, все на карандаше. Ещё есть время себя проявить до начала турнира, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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