«Автомобилист» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав «Автомобилиста»:

Фото: ХК «Автомобилист»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче победу одержала екатеринбургская команда со счётом 3:0.

«Авангард» к этой игре подошёл с трёхматчевой победной серией. Омский клуб после 29 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» в текущем сезоне провёл 28 матчей и на данный момент занимает вторую строчку Востока КХЛ.