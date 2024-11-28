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«Автомобилист» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Автомобилист» — «Авангард»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1-й период
0 : 0
Авангард
Омск
Матч «Автомобилист» – «Авангард» 28 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Автомобилиста»:

Фото: ХК «Автомобилист»

Состав «Авангарда»:

Фото: ХК «Авангард»

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче победу одержала екатеринбургская команда со счётом 3:0.

«Авангард» к этой игре подошёл с трёхматчевой победной серией. Омский клуб после 29 встреч занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» в текущем сезоне провёл 28 матчей и на данный момент занимает вторую строчку Востока КХЛ.

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