Тренер «Сибирских Снайперов» высказался о своём отстранении в связи со скандалом

Тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» Вадим Берестов высказался о своём отстранении в связи со скандалом.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — приводит слова Берестова «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что Берестов, приглашавший в номер несовершеннолетнего игрока, ранее отправлял хоккеисту свои интимные фотографии. Сообщается, что тренера подозревают в домогательствах в отношении двух хоккеистов команды.

В данный момент команда находится в Екатеринбурге, где готовится к матчу регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Авто», который пройдёт 29 ноября. Сообщается, что после случившегося Берестов отстранён от работы в клубе и отправлен в Новосибирск.