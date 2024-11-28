Максим Сушинский оценил работу тренера Сергея Звягина в «Авангарде»

Бывший нападающий «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский оценил работу тренера Сергея Звягина в омском клубе.

— Как оцените работу Сергея Звягина? Что получилось, что не очень получилось?

— Из того, что у Сергея получилось: видно, что команда бьётся, отдаётся, хоккеисты друг за друга играют. Поэтому нет разброда и шатания в команде, это самое главное. Может быть, что-то не получилось в тактических действиях, но в основном многое, что подразумевает тренерская работа — сплочение коллектива, ему удалось сполна. Потому что мы видим, как ребята бьются до последнего, как они играют, как они сейчас вытаскивают игры в конце. Хоккеисты вместе со штабом понимают, что есть недочёты. Даже в такой тяжёлой ситуации команда пытается выбраться из неё сама, помогают тренеру. Поэтому здесь можно очень большой и жирный плюс поставить Сергею, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.