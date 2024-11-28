Макеев: переход из «Авангарда» в «Витязь» случился максимально неожиданно, снег на голову

Нападающий Алексей Макеев рассказал о своём переходе из «Авангарда» в «Витязь».

– Насколько неожиданно для вас случился обмен из «Авангарда»?

– Максимально неожиданно. Позвонил агент и сказал, что всё, меня обменяли. Как снег на голову. И затем – двое суток переездов.

– Вы ведь были в составе на выезд «Авангарда».

– До меня информация дошла, когда мы ехали в аэропорт с командой. Но форма уже была загружена в самолёт, так что нельзя было остаться в Омске. Пришлось лететь в Астану, потом возвращаться в Омск, экстренно собирать вещи и лететь в Москву. Всё очень быстро произошло, — цитирует Макеева сайт КХЛ.