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«Результаты его работы я оценю на «удовлетворительно». Коньков — о Звягине в «Авангарде»

«Результаты его работы я оценю на «удовлетворительно». Коньков — о Звягине в «Авангарде»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о результатах работы главного тренера «Авангарда» Сергея Звяигна в нынешнем сезоне. Напомним, в декабре специалиста сменит канадский тренер Ги Буше.

«Звягин нормально сработал, но в какой-то момент у него не пошло. Игра в плей-офф и в регулярном чемпионате – разные вещи. Мне трудно давать оценку работе Сергея. Весной он был в качестве спасателя. Сейчас же им была проведена определённая работа. Её результаты я оценю на «удовлетворительно». Звягин впервые начал сезон в качестве главного тренера. Сложно ожидать, чтобы у кого-то с первого раза получилось всё гладко», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

На данный момент омский клуб занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

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