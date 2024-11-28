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Бывший нападающий «Авангарда» объяснил перестройку состава в омском клубе

Бывший нападающий «Авангарда» объяснил перестройку состава в омском клубе
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Бывший нападающий «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский объяснил перестройку состава в омском клубе.

— В последние несколько недель «Авангард» совершил настоящую перестройку, подписав 10 хоккеистов. Как вам работа Омска на рынке этой осенью?
— Надо было что-то делать, что-то менять. Взяли опытных игроков. Что-то может быть оправданно, что-то — неоправданно, но это покажет сезон. Я думаю, что мы увидим это в будущем — скорее всего, в ближайшем, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На данный момент омский клуб занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

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