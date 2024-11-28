«Адмирал» потроллил Романа Ротенберга после победы над СКА

«Адмирал» после домашней победы над СКА в своём телеграм-канале опубликовал шуточное видео с комментариями главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга под голы дальневосточников в матче.

Права на видео принадлежат ХК «Адмирал». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

«Адмирал» набрал 33 очка после 32 встреч и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА располагается на четвёртом месте в таблице Запада.