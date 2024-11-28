«Адмирал» потроллил Романа Ротенберга после победы над СКА
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«Адмирал» после домашней победы над СКА в своём телеграм-канале опубликовал шуточное видео с комментариями главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга под голы дальневосточников в матче.
Права на видео принадлежат ХК «Адмирал». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
Напомним, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4) 1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4) 2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4) 2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5) 3:2 Сошников – 65:00
«Адмирал» набрал 33 очка после 32 встреч и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА располагается на четвёртом месте в таблице Запада.
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