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Мичков делит первое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic

Мичков делит первое место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic
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Журналисты Скотт Уиллер и Харман Дайал в статье для сайта The Athletic представили топ-5 главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков в данном рейтинге делит первое место с голкипером «Калгари Флэймз» Дастином Вольфом.

Полностью топ-5 главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic выглядит так:

1. Матвей Мичков, «Филадельфия Флайерз»;
1. Дастин Вольф, «Калгари Флэймз»;
3. Логан Стэнковен, «Даллас Старз»;
4. Лэйн Хатсон, «Монреаль Канадиенс»;
5. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс».

Мичков в нынешнем сезоне сыграл 21 матч, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.

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