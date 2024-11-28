Вячеслав Быков оценил приход главного тренера Ги Буше в «Авангард»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал скорый приход нового главного тренера Ги Буше в «Авангард».

— Сейчас эволюция самого хоккея происходит в сторону принятия решений, быстрого перехода из обороны в атаку. Так как в североамериканском хоккее площадки меньше, в связи с этим был сделан такой выбор. Плюс к тому есть иностранные игроки, которые спокойно понимают требования таких специалистов. В принципе, и наши ребята тоже привыкли к иностранцам. Вся вертикаль должна быть выстроена на этой основе.

— Брал ли «Авангард» пример с «Трактора», где работает канадец Бенуа Гру?

— Не думаю, что «Трактор» стал для них каким-то примером, каждый клуб сам принимает решения. То, что челябинский клуб лидирует, говорит о том, что команда в целом провела хорошую серьёзную работу как с трансферами, так и с молодёжью, — цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».