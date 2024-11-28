Защитник СКА Никишин: просто гнаться за очками — не выход, это только повредит мне

Защитник СКА Александр Никишин высказался о своём отношении к личной статистике в сезонах Континентальной хоккейной лиги.

«В свой первый сезон в СКА я набрал много очков, во второй — тоже, сейчас третий идёт. Мне нужно через это пройти. Просто гнаться за очками — не выход, это только повредит мне. Я стараюсь помогать команде в обороне и по возможности в атаке. Я не зациклен на очках. Что есть, то есть», — приводит слова Никишина RG.

В текущем сезоне 23-летний Никишин провёл 28 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в таблице Запада.