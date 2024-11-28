Терещенко: не понимаю, зачем Ги Буше «Авангарду» сейчас, в плей-офф и так попали бы

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал приход канадского специалиста Ги Буше в «Авангард».

«Честно говоря, не вижу смысла менять тренера на этом этапе сезона. Сергей Звягин уже хорошо знал команду, игроков, плюс сделали несколько обменов по ходу розыгрыша. Если уж проводить тренерскую перестановку, лучше было сделать это раньше, с начала сезона. Поэтому к назначению Буше отношусь, скажем так, насторожённо. Не очень понимаю, зачем это сейчас.

Лучше бы дальше доверяли тренерскому штабу, тем более результаты стали постепенно улучшаться. В плей-офф Омск и так попал бы, а тут у Буше не будет возможности предсезонку провести. Поэтому история спорная. Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».