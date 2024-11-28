Экс-форвард сборной России ответил, получится ли у Овечкина вернуться на высокий уровень

Бывший нападающий «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский ответил на вопрос, получится ли у российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вернуться на высокий уровень после травмы ноги.

— Тема, которую не могу обойти стороной. Александр Овечкин получил травму и выбыл на срок до шести недель. На ваш взгляд, получится ли у Александра после травмы вернуться на высокий уровень, который он демонстрировал в этом сезоне?

— Да, конечно, получится! — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, российский форвард получил перелом малой берцовой кости во время матча с «Ютой». Предположительно, срок его восстановления составит от четырёх до шести недель. Россиянин является лучшим снайпером клуба в текущем сезоне. В его активе 15 шайб и 10 результативных передач.