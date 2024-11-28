Крикунов: СКА остаётся главным фаворитом чемпионата, но нужно наладить дисциплину

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча «Адмирал» — СКА (3:2 Б).

«Встреча была довольно напряжённой. Результатом не удивлён, во Владивостоке с хозяевами сложно играть абсолютно всем командам. Игра была равной, возможно, сказалась игровая пауза в календаре у СКА – целых семь дней. Думаю, СКА остаётся главным фаворитом чемпионата. Единственное, что нужно наладить дисциплину. Когда у тебя столько двухминутных штрафов за матч, сложно будет играть со всеми командами», — сказал Крикунов «Чемпионату».

«Адмирал» набрал 33 очка после 32 встреч и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА располагается на четвёртом месте в таблице Запада.