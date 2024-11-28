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Крикунов: СКА остаётся главным фаворитом чемпионата, но нужно наладить дисциплину

Крикунов: СКА остаётся главным фаворитом чемпионата, но нужно наладить дисциплину
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча «Адмирал» — СКА (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

«Встреча была довольно напряжённой. Результатом не удивлён, во Владивостоке с хозяевами сложно играть абсолютно всем командам. Игра была равной, возможно, сказалась игровая пауза в календаре у СКА – целых семь дней. Думаю, СКА остаётся главным фаворитом чемпионата. Единственное, что нужно наладить дисциплину. Когда у тебя столько двухминутных штрафов за матч, сложно будет играть со всеми командами», — сказал Крикунов «Чемпионату».

«Адмирал» набрал 33 очка после 32 встреч и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА располагается на четвёртом месте в таблице Запада.

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