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Салават Юлаев — Витязь, результат матча 28 ноября 2024, счёт 4:0, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» одержал крупную сухую победу над «Витязем» в Уфе
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В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 0
Витязь
Московская область
1:0 Тодд (Ливо, Ремпал) – 33:44 (5x4)     2:0 Алалыкин (Ефремов, Василевский) – 36:41 (5x5)     3:0 Ян (Горшков, Цулыгин) – 37:06 (5x5)     4:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 57:19 (5x4)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала открыл счёт в матче. Спустя три минуты Данил Алалыкин с передач Владислава Ефремова и Алексея Василевского удвоил преимущество уфимского клуба. На 18-й минуте периода Деннис Ян с передач Артёма Горшкова и Ярослава Цулыгина сделал счёт 3:0.

В конце игры Александр Хмелевски установил окончательный счёт во встрече.

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