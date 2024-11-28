«Салават Юлаев» одержал крупную сухую победу над «Витязем» в Уфе

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Джоша Ливо и Шелдона Ремпала открыл счёт в матче. Спустя три минуты Данил Алалыкин с передач Владислава Ефремова и Алексея Василевского удвоил преимущество уфимского клуба. На 18-й минуте периода Деннис Ян с передач Артёма Горшкова и Ярослава Цулыгина сделал счёт 3:0.

В конце игры Александр Хмелевски установил окончательный счёт во встрече.