«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 18-й минуте первого периода Семён Чистяков с передачи Райана Спунера открыл счёт во встрече.
На 12-й минуте второго периода Стефан Да Коста с передач Степана Хрипунова и Максима Осипова восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Артёма Каштанова вывел хозяев вперёд.
На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.
- 28 ноября 2024
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