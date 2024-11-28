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Автомобилист — Авангард, результат матча 28 ноября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» дома одолел «Авангард» и прервал победную серию омского клуба
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В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Спунер) – 17:59 (5x5)     1:1 Да Коста (Хрипунов, Осипов) – 31:08 (5x5)     2:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 31:30 (5x5)     3:1 Денежкин (Романцев, Валитов) – 50:44 (5x5)     4:1 Кизимов (Да Коста, Мэйсек) – 55:39 (5x5)     4:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 56:09 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода Семён Чистяков с передачи Райана Спунера открыл счёт во встрече.

На 12-й минуте второго периода Стефан Да Коста с передач Степана Хрипунова и Максима Осипова восстановил равенство в счёте. Спустя 22 секунды Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Артёма Каштанова вывел хозяев вперёд.

На 11-й минуте третьего игрового отрезка Максим Денежкин с передач Данила Романцева и Даниила Валитова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 16-й минуте периода Семён Кизимов с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 17-й минуте периода Семён Чистяков с передач Рида Буше и Райана Спунера установил окончательный счёт во встрече.

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