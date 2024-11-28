Латвийский специалист Петерис Скудра возглавил словацкий «Липтовски-Микулаш», сообщается на официальном сайте клуба.

«У Петериса большой опыт высочайшего уровня, и мы твёрдо верим, что он принесёт свои знания и энергию в наш клуб!» — сказано в сообщении пресс-службы команды.

В КХЛ Скудра тренером работал в «Северстали», «Торпедо», «Тракторе» и рижском «Динамо». Как игрок провёл 147 матчей в НХЛ, 182 встречи — в чемпионатах России.

Отметим, что «Липтовски-Микулаш» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице чемпионата Словакии. Команда набрала 23 очка после 23 сыгранных встреч.

Напомним, последним местом работы 51-летнего специалиста была карагандинская «Сарыарка» в сезоне-2022/2023 в чемпионате Казахстана.