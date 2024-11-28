Заслуженный тренер России дал совет форварду «Филадельфии» Матвею Мичкову

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался про общение российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова с наставником «лётчиков» Джоном Тортореллой, дав совет молодому хоккеисту.

«Во-первых, я бы сказал, что это ранний возраст, чтобы дискутировать с тренером. В 19 лет нужно быть с открытыми глазами и большими ушами, слушать всё, что ему говорят и впитывать. Потому что любой тренер желает только улучшить игру хоккеиста и донести это. Поэтому Мичкову нужно кроме того, что он делает на льду, найти коммуникабельность с тренером», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

Мичков в нынешнем сезоне сыграл 21 матч, в которых забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.