Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу над «Витязем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги матча с «Витязем» (4:0).

– Тяжёлый матч, соперник – хорошая организованная команда. Нам было тяжеловато в начале, мы вернулись с выезда, так что у ребят не было того движения, которое хотелось бы видеть. Но игроки правильно действовали, был момент во втором периоде, где соперник накладывал смены, но мы смогли выстоять. «Витязь» – быстрая крепкая команда и хорошо атакует.

Очень важно, что все играли на команду и помогли Александру Самонову сыграть «на ноль». Все делали правильные вещи, мы были той командой, против которой тяжело играть. То, что забили быстрые голы, – это здорово, это и решило исход матча. В третьем у нас было достаточно шансов, было большинство, не думаю, что мы ушли от нашего рисунка.

– Ливо вернулся в состав. Насколько довольны его игрой?

– Он пропустил какое-то время, игровой тонус уходит. Но для первого матча Джош хорошо смотрелся. Рады, что он снова в составе, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».