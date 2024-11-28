«Мои обязанности — исполнять обязанности». Звягин — после назначения Буше в «Авангард»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Автомобилиста» (2:4) ответил на вопрос, планирует ли он оставаться в тренерском штабе команды после назначения Ги Буше.

– Планируете ли вы оставаться в тренерском штабе команды после назначения Ги Буше? Какой у вас сейчас статус?

– Мой статус… У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства. Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.