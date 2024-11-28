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«Мои обязанности — исполнять обязанности». Звягин — после назначения Буше в «Авангард»

«Мои обязанности — исполнять обязанности». Звягин — после назначения Буше в «Авангард»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин после поражения от «Автомобилиста» (2:4) ответил на вопрос, планирует ли он оставаться в тренерском штабе команды после назначения Ги Буше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Спунер) – 17:59 (5x5)     1:1 Да Коста (Хрипунов, Осипов) – 31:08 (5x5)     2:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 31:30 (5x5)     3:1 Денежкин (Романцев, Валитов) – 50:44 (5x5)     4:1 Кизимов (Да Коста, Мэйсек) – 55:39 (5x5)     4:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 56:09 (5x5)    

– Планируете ли вы оставаться в тренерском штабе команды после назначения Ги Буше? Какой у вас сейчас статус?
– Мой статус… У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства. Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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