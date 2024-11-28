Звягин — после 2:4 от «Автомобилиста»: нас превзошли в скорости, силёнок не хватало

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:4).

— Соперника с победой. Превзошли нас в главной степени в скорости. Ребята боролись до конца, но видно было, что силёнок чуть не хватало после двух быстрых голов во втором периоде. Их нужно больше, чтобы отыгрываться. Четвёртая игра подряд, два прошлых матча ушли в овертайм, это сказалось.

— Порой удивляла игра вашей команды в своей зоне. Связано ли это с большим количеством новичков?

— Мне показалось, что по физике проседали, это накладывало отпечаток при принятии решений и игре в обороне. В предыдущих играх ребята показывали, что могут вместе взаимодействовать. Сегодня тоже были хорошие моменты, не сдавались, игра в меньшинстве давала о себе знать.

— Почему не получилось увеличить отрыв в счёте?

— Можно было сыграть рациональнее. В первом периоде были быстрые контратаки у соперника, во втором периоде пропустили после контратак, акцентировали внимание на этом. Чуть затягивало в атаке, особенно нашего третьего нападающего, после потерь приходилось догонять, — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.