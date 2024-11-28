Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победный матч с «Авангардом» (4:2).

— Хороший матч, хорошие скорости. В первом периоде не забили хорошие моменты, соперник нас наказал. Во втором периоде хороший прессинг и два гола, в третьем периоде контролировали игру, считаю, имели хорошие моменты. Понравилось движение команды и азарт, все четыре звена так сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Немного второй пропущенный гол не понравился, должны были сыграть более рационально.

— Довольны игрой четвёртого звена?

— Они забили два гола, очень приятно. Они в начале чемпионата неплохо выглядели, до травмы Романцева была классная «химия». Они не только голами помогают команде, в меньшинстве неплохо отрабатывают.

— Как команда готовится, с учётом напряжённого календаря?

— У нас осталось четыре игры до перерыва. Говорили с ребятами – нужно отдать всё, что есть, потом будет время отдохнуть. Там хорошие соперники – и «Трактор», и «Спартак», и выезд хороший. В этих играх и проверяется команда, коллектив, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.