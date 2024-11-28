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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин рассказал о победе над «Авангардом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победный матч с «Авангардом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Спунер) – 17:59 (5x5)     1:1 Да Коста (Хрипунов, Осипов) – 31:08 (5x5)     2:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 31:30 (5x5)     3:1 Денежкин (Романцев, Валитов) – 50:44 (5x5)     4:1 Кизимов (Да Коста, Мэйсек) – 55:39 (5x5)     4:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 56:09 (5x5)    

— Хороший матч, хорошие скорости. В первом периоде не забили хорошие моменты, соперник нас наказал. Во втором периоде хороший прессинг и два гола, в третьем периоде контролировали игру, считаю, имели хорошие моменты. Понравилось движение команды и азарт, все четыре звена так сыграли здорово и в атаке, и в обороне. Немного второй пропущенный гол не понравился, должны были сыграть более рационально.

— Довольны игрой четвёртого звена?
— Они забили два гола, очень приятно. Они в начале чемпионата неплохо выглядели, до травмы Романцева была классная «химия». Они не только голами помогают команде, в меньшинстве неплохо отрабатывают.

— Как команда готовится, с учётом напряжённого календаря?
— У нас осталось четыре игры до перерыва. Говорили с ребятами – нужно отдать всё, что есть, потом будет время отдохнуть. Там хорошие соперники – и «Трактор», и «Спартак», и выезд хороший. В этих играх и проверяется команда, коллектив, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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