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Майоров — о Ги Буше: «Авангард» недалеко ушёл от футбольного «Спартака»

Майоров — о Ги Буше: «Авангард» недалеко ушёл от футбольного «Спартака»
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о скором приходе канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

«Выбрал «Авангард» Буше — и выбрал. Карты им в руки. Каждый клуб сам принимает решение, не мне их комментировать. Понятно, что у «Авангарда» серьёзные амбиции, он не может не претендовать на попадание в плей-офф. Это обычное явление в любом виде спорта. Неудачные результаты — надо менять тренера. Придёт другой человек со своим видением.

«Авангард» в этом плане недалеко ушёл от футбольного «Спартака», где постоянно меняются управленцы и тренеры. А ведь это влечёт за собой изменение концепции игры, подходов к хоккею», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

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