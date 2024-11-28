Журналист НХЛ: впитывайте каждую секунду, которая у нас осталась от игры Овечкина и Кросби

Журналист Дэн Розен в статье на сайте Национальной хоккейной лиги высказался об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я помню 2005 год. Я помню, как 20-летний Алекс Овечкин и 18-летний Сидни Кросби выбили дверь и начали «уничтожать» НХЛ. Таланты поколения пришли в одно время и начали оправдывать уровень шумихи, который, как мы все думали, был слишком большим.

Сейчас 2024 год. Овечкину — 39. Кросби — 37. 20 сезонов спустя они всё ещё великолепны. Я благодарен, что мы всё ещё можем наблюдать, как Овечкин и Кросби — даже с седыми волосами — доминируют в НХЛ. Я благодарен, что фанаты, которые были детьми, когда они появились, смогли увидеть всё. Я благодарен, что сейчас есть дети, которые не родились в 2005 или 2009 году, но которые могут увидеть их в полном расцвете сил.

Впитывайте это, фанаты НХЛ. Впитывайте каждую секунду, которая у нас осталась от игры Сида Кида и Великой восьмёрки. Их выступление по-прежнему обязательно к просмотру», — сказано в статье.