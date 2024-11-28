Защитник СКА Тони Деанджело рассказал, в каком клубе НХЛ хочет получить должность

Защитник СКА Тони Деанджело заявил, что хочет стать генеральным менеджером «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом игрок обороны написал у себя на странице в социальной сети Х.

Отметим, что защитник провёл в составе «Рейнджерс» 167 матчей в регулярном чемпионате НХЛ на протяжении четырёх сезонов.

В нынешнем сезоне 29-летний Деанджело за клуб с берегов Невы сыграл 22 встречи, в которых забросил четыре шайбы и отдал 19 результативных передач.

Напомним, СКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 31 матча имеет в активе 40 очков. В следующей игре СКА встретится с «Амуром» 30 ноября.