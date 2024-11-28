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Артюхин: Звягин больше подходит на роль второго тренера, чем главного

Артюхин: Звягин больше подходит на роль второго тренера, чем главного
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил работу Сергея Звягина на посту главного тренера «Авангарда». Напомним, в скором времени омский клуб возглавит канадский специалист Ги Буше.

— У Звягина было достаточно времени, чтобы подготовить команду летом, провести сборы, подобрать тот хоккей, который ей подойдёт, показать результат и проявить себя как тренера. И в комплектации состава он тоже участвовал. В первую очередь не получилось показать результат. Перед «Авангардом» стоит серьёзная цель, и сейчас команда однозначно не играет на том уровне, на котором должна.

— Правильно то, что Звягин останется в тренерском штабе Ги Буше? Он хорошо говорит по-английски и раньше работал с Бобом Хартли.
— Абсолютно правильно. Мне кажется, его роль всё-таки больше второго тренера, чем главного. Помощником быть немного проще, не такая ответственность, другие рычаги управления в команде. И то, что Звягин остаётся, это, конечно, здорово. Он на самом деле опытный специалист, это будет большая помощь для нового главного тренера. Звягин быстро введёт в курс дела и объяснит все тонкости, — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

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