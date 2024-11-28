ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова забросил единственную шайбу во встрече.

Отметим, что московское «Динамо» прервало свою победную серию, которая составляла шесть матчей.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в гостях. ЦСКА примет на своём льду «Барыс». Обе встречи состоятся 1 декабря.