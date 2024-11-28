ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ
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В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Окулов (Нестеров) – 27:34 (5x5)
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На восьмой минуте второго периода Константин Окулов с передачи Никиты Нестерова забросил единственную шайбу во встрече.
Отметим, что московское «Динамо» прервало свою победную серию, которая составляла шесть матчей.
В следующем матче Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» сыграет с «Куньлунь Ред Стар» в гостях. ЦСКА примет на своём льду «Барыс». Обе встречи состоятся 1 декабря.
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