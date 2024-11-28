Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
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В первом периоде команды голов не забили.
На третьей минуте второй двадцатиминутки Владимир Жарков открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Берёзкин с передач Александра Елесина и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова вывел «Локомотив» вперёд.
На четвёртой минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Никиты Кирьянова и Александра Елесина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Стивен Кэмпфер с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева сократил отставание гостей до минимума. На 13-й минуте периода Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев в игре, оформив хет-трик.
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