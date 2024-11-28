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Локомотив — Трактор, результат матча 28 ноября 2024, счёт 4:2, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Берёзкина помог «Локомотиву» обыграть «Трактор» в матче лидеров КХЛ
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В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Жарков – 22:51 (5x5)     1:1 Берёзкин (Елесин, Шалунов) – 26:06 (5x5)     2:1 Берёзкин (Каюмов) – 38:36 (5x5)     3:1 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 43:23 (5x5)     3:2 Кэмпфер (Кравцов, Николаев) – 45:46 (5x5)     4:2 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 52:32 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Владимир Жарков открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Максим Берёзкин с передач Александра Елесина и Максима Шалунова восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Максим Берёзкин с передачи Артура Каюмова вывел «Локомотив» вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Байрон Фрейз с передач Никиты Кирьянова и Александра Елесина сделал счёт 3:1. Спустя две минуты Стивен Кэмпфер с передач Виталия Кравцова и Ильи Николаева сократил отставание гостей до минимума. На 13-й минуте периода Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев в игре, оформив хет-трик.

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