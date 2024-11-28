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Нефтехимик — Спартак, результат матча 28 ноября 2024, счёт 4:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Спартак» отыгрался с 1:3 в третьем периоде, но уступил «Нефтехимику» в овертайме
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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Порядин, Савиков) – 03:33 (5x4)     1:1 Селезнёв (Хоружев, Паталаха) – 08:22 (5x5)     2:1 Митякин (Сериков, Барбер) – 18:19 (5x4)     3:1 Ди (Митякин, Белозёров) – 45:36 (5x4)     3:2 Чайковски (Голдобин, Локтионов) – 52:56 (5x4)     3:3 Порядин (Ружичка, Чайковски) – 59:14 (5x4)     4:3 Ди – 60:16 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Адам Ружичка с передач Павла Порядина и Егора Савикова открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Григорий Селезнёв с передач Никиты Хоружева и Марио Паталахи восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Евгений Митякин с передач Артёма Серикова и Райли Барбера вывел хозяев вперёд.

На шестой минуте третьего периода Жан-Себастьен Ди с передач Евгения Митякина и Андрея Белозёрова сделал счёт 3:1. На 13-й минуте периода Михал Чайковски с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума. На последней минуте периода Павел Порядин с передач Адама Ружички и Михала Чайковски восстановил равенство в счёте.

В овертайме Жан-Себастьен Ди принёс хозяевам победу.

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