Илья Воробьёв прокомментировал третью подряд победу ЦСКА над московским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (1:0). Эта победа стала третьей для армейского клуба над бело-голубыми в нынешнем сезоне.

«Былая такая игра плей-офф, где было очень много борьбы и очень много накала, что, в принципе, и ожидалось. Здорово отыграл Ваня Просветов, команда заблокировала очень много бросков, хорошо отыграли в меньшинстве и забили хороший гол на наложении во втором периоде. Ещё пару моментов имели во втором периоде именно на наложениях, делали правильные вещи. У меня всё.

Есть ряд команд – московские и Питер в большей степени – это дерби. Все матчи были очень напряжённые, поэтому тут не скажешь, что «Динамо» – удобный соперник для нас.

Однозначно, что Ивану Просветову понадобилось время на адаптацию. Он работает. И видно, что некоторые вещи становятся намного лучше. Дай бог, чтобы так и продолжалось», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.