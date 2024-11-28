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Илья Воробьёв прокомментировал третью подряд победу ЦСКА над московским «Динамо»

Илья Воробьёв прокомментировал третью подряд победу ЦСКА над московским «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (1:0). Эта победа стала третьей для армейского клуба над бело-голубыми в нынешнем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Окулов (Нестеров) – 27:34 (5x5)    

«Былая такая игра плей-офф, где было очень много борьбы и очень много накала, что, в принципе, и ожидалось. Здорово отыграл Ваня Просветов, команда заблокировала очень много бросков, хорошо отыграли в меньшинстве и забили хороший гол на наложении во втором периоде. Ещё пару моментов имели во втором периоде именно на наложениях, делали правильные вещи. У меня всё.

Есть ряд команд – московские и Питер в большей степени – это дерби. Все матчи были очень напряжённые, поэтому тут не скажешь, что «Динамо» – удобный соперник для нас.

Однозначно, что Ивану Просветову понадобилось время на адаптацию. Он работает. И видно, что некоторые вещи становятся намного лучше. Дай бог, чтобы так и продолжалось», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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