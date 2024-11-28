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Кудашов — о 0:1 в дерби с ЦСКА: не залетало сегодня. Значит, так должно было быть

Кудашов — о 0:1 в дерби с ЦСКА: не залетало сегодня. Значит, так должно было быть
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от ЦСКА (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Окулов (Нестеров) – 27:34 (5x5)    

— Особо и говорить-то по игре сегодня нечего, потому что бывают такие упорные игры, в которых вот они забили один гол и выиграли, а у нас были моменты, но мы их не забили. Совершенно нормально играли, отдавались игре. Претензий нет. Но так бывает.

— Можно ли сказать, что большинство стало наиболее негативным фактором в матче?
— ЦСКА хорошо сыграл в меньшинстве.

— Не хватило эмоций после «Локомотива»?
— Игра была совершенно такая же. Что значит – не хватило эмоций? Вы же видели матч. Хорошая игра была с нашей стороны?

— Хорошая. Не хватило только голов.
— Бывает, что забиваешь, а бывает, что не забиваешь. Не залетала шайба сегодня. Там были такие моменты, когда несколько праворуких у нас бросало с ходу и надо было забивать, но не залетало сегодня, значит, так должно было быть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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