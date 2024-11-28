Кудашов — о 0:1 в дерби с ЦСКА: не залетало сегодня. Значит, так должно было быть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении от ЦСКА (0:1).

— Особо и говорить-то по игре сегодня нечего, потому что бывают такие упорные игры, в которых вот они забили один гол и выиграли, а у нас были моменты, но мы их не забили. Совершенно нормально играли, отдавались игре. Претензий нет. Но так бывает.

— Можно ли сказать, что большинство стало наиболее негативным фактором в матче?

— ЦСКА хорошо сыграл в меньшинстве.

— Не хватило эмоций после «Локомотива»?

— Игра была совершенно такая же. Что значит – не хватило эмоций? Вы же видели матч. Хорошая игра была с нашей стороны?

— Хорошая. Не хватило только голов.

— Бывает, что забиваешь, а бывает, что не забиваешь. Не залетала шайба сегодня. Там были такие моменты, когда несколько праворуких у нас бросало с ходу и надо было забивать, но не залетало сегодня, значит, так должно было быть, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.