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Римашевский: можно долго перечислять, чего не хватило «Динамо». Но счёт на табло

Римашевский: можно долго перечислять, чего не хватило «Динамо». Но счёт на табло
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Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский прокомментировал минимальное поражение от ЦСКА (0:1).

«Где-то не хватило везения, где-то не хватило желания или сил. Так можно ещё долго перечислять, чего не хватило. Но счёт на табло.

Говорить о том, что нам не хватило эмоций – это всё равно поиск отмазок. Надо доставать из себя и эмоции, и силы. Поэтому это всё отмазки.

Наверное, у меня сейчас такой сложный период, тяжёленький. Но я думаю, что своей тройкой и своим звеном мы выйдем из этого положения, и начнём забивать и не пропускать», — сказал Римашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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