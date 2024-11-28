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Артюхин: не думаю, что Ги Буше будет загонять в рамки игроков «Авангарда»

Артюхин: не думаю, что Ги Буше будет загонять в рамки игроков «Авангарда»
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин высказался о скором приходе канадского специалиста Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

— Подходит ли Ги Буше «Авангарду», мы узнаем только в конце сезона. Думаю, что самому тренеру понадобится какое-то время для адаптации к хоккею, понимания ментальности игроков и так далее. Посмотрим, какой стиль игры он привьёт «Авангарду». Ги Буше — опытный тренер, и я думаю, он найдёт правильное направление, чтобы омская команда вышла на тот уровень, на котором и должна играть.

— Считается, что он приверженец оборонительного стиля…
— Многое зависит от хоккеистов, и от этого складывается модель игры. «Авангард» сейчас много пропускает, и видно, что оборона у него недостаточно сильная. Может быть, как раз оборонительный стиль поможет команде. Но я не думаю, что новый тренер будет загонять в какие-то рамки таких игроков, как Рид Буше и Владимир Ткачёв, когда он вернётся после травмы. Я считаю, что он будет позволять им атаковать и создавать моменты, — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

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