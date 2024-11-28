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«Как будто бы не было пространства на льду». Гру — о поражении «Трактора» от «Локомотива»

«Как будто бы не было пространства на льду». Гру — о поражении «Трактора» от «Локомотива»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении от «Локомотива» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Жарков – 22:51 (5x5)     1:1 Берёзкин (Елесин, Шалунов) – 26:06 (5x5)     2:1 Берёзкин (Каюмов) – 38:36 (5x5)     3:1 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 43:23 (5x5)     3:2 Кэмпфер (Кравцов, Николаев) – 45:46 (5x5)     4:2 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 52:32 (5x4)    

— На мой взгляд в этом матче мы наблюдали очень упорную борьбу. Это был хороший матч. Знаете, как будто бы не было пространства на льду. При этом у «Локомотива» с одной стороны кажется, что было больше удачи, но с другой – они просто воспользовались нашими ошибками.

— Насколько «Локомотив» не позволил сыграть лидерам «Трактора»?
— Обе команды хорошо играли в обороне, несмотря на то, что «Локомотив» забросил четыре шайбы. И смотря на голевые моменты этого матча, я уверен, что и лидерам ярославцев было непросто играть. В том числе и Берёзкину, несмотря на его хет-трик. Близкий в этом плане матч, — цитирует Гру сайт «Трактора».

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