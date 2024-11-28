«Как будто бы не было пространства на льду». Гру — о поражении «Трактора» от «Локомотива»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении от «Локомотива» (2:4).

— На мой взгляд в этом матче мы наблюдали очень упорную борьбу. Это был хороший матч. Знаете, как будто бы не было пространства на льду. При этом у «Локомотива» с одной стороны кажется, что было больше удачи, но с другой – они просто воспользовались нашими ошибками.

— Насколько «Локомотив» не позволил сыграть лидерам «Трактора»?

— Обе команды хорошо играли в обороне, несмотря на то, что «Локомотив» забросил четыре шайбы. И смотря на голевые моменты этого матча, я уверен, что и лидерам ярославцев было непросто играть. В том числе и Берёзкину, несмотря на его хет-трик. Близкий в этом плане матч, — цитирует Гру сайт «Трактора».