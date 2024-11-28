«Это точка роста для команды». Никитин — о победе «Локомотива» над «Трактором»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победном матче с «Трактором» (4:2).

«Боевая игра получилась. Парни очень много заблокировали бросков. Это дало шанс Максу Берёзкину на хет-трик. По-моему, это первый раз за нашу историю. Это точка роста для команды, ребята не останавливаются на достигнутом, двигаются дальше. Тяжёлая игра, тяжёлый соперник, но тем приятнее побеждать. В концовке они рано сняли вратаря. Ребята знают, что делать, но мы им подсказывали. Получаешь удовольствие от таких игр.

Берёзкин? Мы сегодня на раскатке стояли и думали, что хет-трика не было. Забьёт гол человек – и звёздочку себе наколол. А здесь была жажда, это должно быть у спортсмена. И без разницы какой счёт. Самолюбие должно быть у хоккеиста», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.