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«Это точка роста для команды». Никитин — о победе «Локомотива» над «Трактором»

«Это точка роста для команды». Никитин — о победе «Локомотива» над «Трактором»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о победном матче с «Трактором» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Жарков – 22:51 (5x5)     1:1 Берёзкин (Елесин, Шалунов) – 26:06 (5x5)     2:1 Берёзкин (Каюмов) – 38:36 (5x5)     3:1 Фрейз (Кирьянов, Елесин) – 43:23 (5x5)     3:2 Кэмпфер (Кравцов, Николаев) – 45:46 (5x5)     4:2 Берёзкин (Гернат, Сергеев) – 52:32 (5x4)    

«Боевая игра получилась. Парни очень много заблокировали бросков. Это дало шанс Максу Берёзкину на хет-трик. По-моему, это первый раз за нашу историю. Это точка роста для команды, ребята не останавливаются на достигнутом, двигаются дальше. Тяжёлая игра, тяжёлый соперник, но тем приятнее побеждать. В концовке они рано сняли вратаря. Ребята знают, что делать, но мы им подсказывали. Получаешь удовольствие от таких игр.

Берёзкин? Мы сегодня на раскатке стояли и думали, что хет-трика не было. Забьёт гол человек – и звёздочку себе наколол. А здесь была жажда, это должно быть у спортсмена. И без разницы какой счёт. Самолюбие должно быть у хоккеиста», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

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