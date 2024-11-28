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Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал о своём хет-трике в игре с «Трактором»

Форвард «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал о своём хет-трике в игре с «Трактором»
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Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин после победного матча с «Трактором» (4:2) рассказал о своём хет-трике в игре.

«Конечно, радостно и забивать, и побеждать. Пацаны из неиграющего состава после матча кричали: «О, великий Берёзкин». Приятно, что поздравили. Я видел кепки на льду, это очень приятно. Спасибо, что болеете, что всегда с нами. Когда дубль сделал, подумал, что это первый в КХЛ. Каюм (Артур Каюмов) перед третьим периодом сказал, что и третью смогу забросить. А потом сказал, что и четвёртую, но не получилось.

Игра вторым номером? «Трактор» – очень хорошая команда. Они играют в нашем стиле, активно давят. Им тоже было непросто. Кто выиграл борьбу, тот и получил преимущество», — цитирует Берёзкина сайт КХЛ.

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