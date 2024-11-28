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Сошников — о победе «Адмирала» над СКА: перелёт, часовые пояса, физиологию не обманешь

Сошников — о победе «Адмирала» над СКА: перелёт, часовые пояса, физиологию не обманешь
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Нападающий «Адмирала» Никита Сошников прокомментировал домашнюю победу над СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

«Очевидно, что нам противостоял сильный соперник, с хорошим составом и именитыми игроками. Первый период они нас давили, а мы скорее вкатывались в игру. А уже во втором видно было, что они по ходу матча подсели.

Перелёт, часовые пояса, понятно, что физиологию не обманешь. Видно было, что они просели и мы начали играть в свой хоккей. В третьем периоде, считаю, должны были до победы доводить в основное время. Пропустили необязательный второй гол. Ничего, на этом будем учиться и двигаться дальше», — цитирует Сошникова Metaratings.

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    
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