Сошников — о победе «Адмирала» над СКА: перелёт, часовые пояса, физиологию не обманешь

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников прокомментировал домашнюю победу над СКА.
«Очевидно, что нам противостоял сильный соперник, с хорошим составом и именитыми игроками. Первый период они нас давили, а мы скорее вкатывались в игру. А уже во втором видно было, что они по ходу матча подсели.
Перелёт, часовые пояса, понятно, что физиологию не обманешь. Видно было, что они просели и мы начали играть в свой хоккей. В третьем периоде, считаю, должны были до победы доводить в основное время. Пропустили необязательный второй гол. Ничего, на этом будем учиться и двигаться дальше», — цитирует Сошникова Metaratings.
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.
- 28 ноября 2024
-
23:46
-
23:27
-
23:11
-
23:00
-
22:45
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:09
-
21:48
-
21:42
-
21:35
-
21:21
-
21:05
-
20:47
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:15
-
20:06
-
19:45
-
19:29
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
18:50
-
18:32
-
18:15
-
18:00
-
17:47
-
17:30
-
17:14
-
17:00
-
16:46