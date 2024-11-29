Сушинский рассказал, игра какой команды КХЛ ему нравится уже несколько лет

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский отметил игру нижегородского «Торпедо» в последних сезонах Континентальной хоккейной лиги.

– Мне не первый год нравится «Торпедо». Это очень быстрая и нацеленная на атаку команда с хорошим коротким пасом. Нападающие «Торпедо» никогда не жадничают, постоянно отдают пасы своим партнёрам. Я всегда был сторонником такой игры в хоккей.

– Ларионов учит свою команду играть так же, как играл он сам.

– Конечно! Ларионов был великим хоккеистом, поэтому он сейчас правильно объясняет своим ребятам, как играть, — приводит слова Сушинского Metaratings.

«Торпедо» в нынешнем сезоне провело 31 встречу и набрало 35 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции.