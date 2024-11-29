Трёхкратный чемпион мира: ситуация в «Ладе» — боль и печаль нашего хоккея

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал ситуацию в «Ладе», где был уволен главный тренер Олег Браташ, после чего губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб покинет генеральный директор Александр Чеботарёв. Кроме того, у клуба были финансовые трудности в текущем сезоне.

«В «Ладе» уже давно царит бардак, а в бардаке, как известно, не может быть ничего хорошего! Ситуация в Тольятти – боль и печаль нашего хоккея. Как возможно такое, что при финансировании клуба около 3 миллиардов рублей «Лада-Арена» находится в столь плачевном состоянии?!

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял необходимые решения и пообещал возмущавшимся в том числе и в интернете болельщикам, что всё в клубе будет нормально. Команда продолжает играть в столь же боевитый и волевой хоккей, как и прежде, вне зависимости от изменений в тренерском штабе», — цитирует Терещенко «Спорт день за днём».

Напомним, тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, в которых набрал 27 баллов. «Лада» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.