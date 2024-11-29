Рябыкин: «Авангард» рискует — Ги Буше заходит по ходу сезона, Хартли было не так тяжело

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о скором приходе канадского специалиста Ги Буше на пост наставника омского клуба.

«Моё мнение — Ги Буше будет намного сложнее, чем Бобу Хартли. Омск идёт на рискованный эксперимент.

Хартли зашёл в «Авангард» с предсезонки. К которой готовился заранее и досконально — у каждого из тренеров в нашем штабе был детальный план, расписанный по дням, часам и минутам.

Буше, в отличие от своего соотечественника, заходит по ходу сезона и с чистого листа. Впереди лишь первое знакомство не только с игроками команды, Омском, «Авангардом», но и с лигой, страной. Честно говоря, жёсткие условия», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После этого вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».