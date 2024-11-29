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Форвард «Спартака» Порядин: никакой враждебности в Нижнекамске не чувствую

Форвард «Спартака» Порядин: никакой враждебности в Нижнекамске не чувствую
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал о своих чувствах к Нижнекамску, где играл до перехода в стан красно-белых.

«Никакой враждебности я в Нижнекамске не чувствую. У меня чувства от выступления за «Нефтехимик» только положительные, а дальше новый этап. Только волнительные моменты с точки зрения того, что я провёл в «Нефтехимике» много времени. Это мой второй дом. Хочется показать хорошую игру, потому что есть болельщики, которые тебя поддерживают, пишут тебе тёплые слова. И я хотел показать им, что этот переход был не напрасен, это как ступень для меня», — цитирует Порядина ТАСС.

Напомним, вчера, 28 ноября, в Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Порядин, Савиков) – 03:33 (5x4)     1:1 Селезнёв (Хоружев, Паталаха) – 08:22 (5x5)     2:1 Митякин (Сериков, Барбер) – 18:19 (5x4)     3:1 Ди (Митякин, Белозёров) – 45:36 (5x4)     3:2 Чайковски (Голдобин, Локтионов) – 52:56 (5x4)     3:3 Порядин (Ружичка, Чайковски) – 59:14 (5x4)     4:3 Ди – 60:16 (3x3)    
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