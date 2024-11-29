Форвард «Спартака» Порядин: никакой враждебности в Нижнекамске не чувствую

Нападающий «Спартака» Павел Порядин рассказал о своих чувствах к Нижнекамску, где играл до перехода в стан красно-белых.
«Никакой враждебности я в Нижнекамске не чувствую. У меня чувства от выступления за «Нефтехимик» только положительные, а дальше новый этап. Только волнительные моменты с точки зрения того, что я провёл в «Нефтехимике» много времени. Это мой второй дом. Хочется показать хорошую игру, потому что есть болельщики, которые тебя поддерживают, пишут тебе тёплые слова. И я хотел показать им, что этот переход был не напрасен, это как ступень для меня», — цитирует Порядина ТАСС.
Напомним, вчера, 28 ноября, в Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
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