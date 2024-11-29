Макеев: в «Авангарде» я сделал шаг назад, пришло время для двух шагов вперёд

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев рассказал о периоде своей карьеры в омском «Авангарде».

– Тебя изначально подписывали в топ-6, но по ходу сезона ты иногда оказывался аж в четвёртом звене, что совсем не подходит для тебя. Не бесил такой расклад?

– Честно говоря, за те три месяца, что я провёл в Омске, многое в моей карьере произошло в первый раз. Чему-то я был удивлён, что-то я не понял. Но это опыт. Видимо, мне нужно было через это пройти, потому что раньше я не сталкивался ни с чем подобным. Условно говоря, в Омске я сделал шаг назад. Значит, сейчас пришло время сделать два шага вперёд, — заявил Макеев.

В нынешнем сезоне 33-летний Макеев провёл за «Авангард» 25 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.