Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Лада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макеев: в «Авангарде» я сделал шаг назад, пришло время для двух шагов вперёд

Макеев: в «Авангарде» я сделал шаг назад, пришло время для двух шагов вперёд
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев рассказал о периоде своей карьеры в омском «Авангарде».

– Тебя изначально подписывали в топ-6, но по ходу сезона ты иногда оказывался аж в четвёртом звене, что совсем не подходит для тебя. Не бесил такой расклад?
– Честно говоря, за те три месяца, что я провёл в Омске, многое в моей карьере произошло в первый раз. Чему-то я был удивлён, что-то я не понял. Но это опыт. Видимо, мне нужно было через это пройти, потому что раньше я не сталкивался ни с чем подобным. Условно говоря, в Омске я сделал шаг назад. Значит, сейчас пришло время сделать два шага вперёд, — заявил Макеев.

В нынешнем сезоне 33-летний Макеев провёл за «Авангард» 25 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи.

Материалы по теме
Макеев: переход из «Авангарда» в «Витязь» случился максимально неожиданно, снег на голову
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android