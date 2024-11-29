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Артюхин: московское «Динамо» нащупало свою игру, но это не явный фаворит сезона

Артюхин: московское «Динамо» нащупало свою игру, но это не явный фаворит сезона
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Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил игру московского «Динамо» в последних матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Я бы не сказал, что московское «Динамо» – лучшая команда на текущем отрезке чемпионата. Может быть, бело-голубые начали набирать форму. Но «Локомотив» выглядел хорошо до своего спада. «Трактор» здорово играет. Поэтому я бы не назвал «Динамо» явным фаворитом сезона. Бело-голубые нащупали свою игру, но пока что об этом рано говорить», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 28 ноября, в Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Московское «Динамо» прервало свою победную серию, которая составляла шесть игр.

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