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Артамонов раскрыл, что ему сказал Ларионов, когда форварда задрафтовала «Каролина»

Артамонов раскрыл, что ему сказал Ларионов, когда форварда задрафтовала «Каролина»
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19-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов раскрыл, что ему сказал главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов, когда форварда выбрала «Каролина Харрикейнз» на драфте — 2024 во втором раунде под общим 50-м номером.

«Когда меня задрафтовали, Игорь Ларионов поздравил меня и сказал: «Это хорошая организация, они любят русских».

Ларионов никогда ни с кем не строг. Он просто умеет найти нужные слова. Никакого негатива, только стремление сделать игрока лучше», — приводит слова Артамонова RG.

В нынешнем сезоне Никита Артамонов провёл 31 встречу, забросил 13 шайб и отдал 11 результативных передач.

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