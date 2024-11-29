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Томпсон: всегда хотел играть в КХЛ, был очень рад, когда «Торпедо» предложило контракт

Томпсон: всегда хотел играть в КХЛ, был очень рад, когда «Торпедо» предложило контракт
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Американский защитник «Торпедо» Китон Томпсон рассказал о своём приходе в Континентальную хоккейную лигу.

— Что вообще привело тебя в Россию?
— Да я всегда хотел играть в КХЛ.

— Серьёзно?
— Ага. Общался с ребятами, которые играли в «Торпедо» и КХЛ, все говорили, что им всё понравилось. Мне была интересна Европа, я один сезон поиграл в «Адлере», потом на меня вышло «Торпедо» с отличным предложением. Знаю, что Ларионов – очень уважаемый человек, мы с ним поговорили по телефону, он рассказал, какая тут атмосфера, обо всём, и я был очень рад, когда мне предложили контракт.

— У тебя контракт на один год. Решил попробовать, понравится ли?
— Да, последние пару лет я ещё был травмирован, мало матчей сыграл. Ларионов не был уверен, как я справлюсь играть намного больше матчей. Этот контракт – как возможность проявить себя, показать, что я могу играть в КХЛ. Я всё ещё стараюсь становиться лучше с каждым днём.

— Останешься, если предложат новое соглашение?
— Да, мне пока что всё нравится. И хоккей, и жить здесь хорошо. Ребята мне нравятся, Нижний Новгород – отличный город, Ларионов – великолепный тренер. Если «Торпедо» предложит мне новый контракт, я был хотел остаться. Но мы пока ничего не обсуждали, ещё слишком рано. Если мы выиграем, то в следующем году всё будет лучше для всех. Так что в плане – идти день за днём, от матча к матчу, и посмотрим, что будет, — сказал Томпсон в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Китоном Томпсоном читайте на «Чемпионате» сегодня, 29 ноября, в 12:00 мск.

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