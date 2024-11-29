Терещенко: я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Боба Хартли

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал о своём отношении к приглашению в Континентальную хоккейную лигу иностранных тренеров.

«Я не против иностранных тренеров в КХЛ, если это специалисты уровня Боба Хартли. Помимо результата, они обучают, знают, что делать, помогают развиваться. От этого и команда в целом начинает показывать хоккей иного уровня.

У меня был опыт работы с Хартли игроком, с удовольствием смотрел и учился у него. Это дало большое преимущество — не только хоккеистам, но и местным тренерам. Я видел всю работу, которую он проделывал в том числе в тренерской, передал много знаний. Для КХЛ это плюс, поэтому обеими руками за таких иностранных специалистов», — цитирует Терещенко «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее «Авангард» сообщил, что новым тренером команды станет канадец Ги Буше. Специалист с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После этого вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».